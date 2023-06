In pochi minuti, la notizia ha mandato il mondonel caos. La rottura tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini scuote il Milan e porta tra i tifosi smarrimento, incredulità e tensione. Se alcuni manifestano terrore per un salto che ai loro ...Così come Paolo Maldini non era sicuramente una figura marginale, ma un simboloche, da ... Dicevamo del possibilein rosa, il motivo Leao, Tonali e Theo Hernandez erano stati ...Theo Hernandez nel mirino del Bayern Monaco. Non è la prima volta che unviene corteggiato da altri club. È già successo lo scorso gennaio, quando il Chelsea ... voci -dal cuore del ...

Terremoto rossonero, i social si dividono: “Maldini è il Milan”; “Ma gli assegni li stacca Cardinale” La Gazzetta dello Sport

Milan, Cardinale fa fuori Maldini e Massara e scatena un terremoto nello spogliatoio rossonero: i big sono in subbuglio, Theo Hernandez potrebbe andarsene ...Maldini e Massara esonerati: cosa è successoContentsMaldini e Massara esonerati: cosa è successoI motivi degli esoneriCosa rischia PioliChi saranno i successori Subito dopo un incontro avvenuto ne ...