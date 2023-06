Terra amara | anticipazioni | Demir compie un gesto inatteso verso Yilmaz

(Di martedì 6 giugno 2023) Svolta inattesa perAkkaya eYaman a, come rivelano lerelative alle prossime puntate. I due acerrimi nemici, infatti, dopo essersi contesi a lungo l'amore di Zuleyha Altun, finalmente si riappacificheranno e la vita sembrerà concedere ai due innamorati un'altra possibilità. Questa storyline si dipanerà quandoe Zuleyha organizzeranno una nuova fuga all'estero insieme ai rispettivi figli, Adnan, Leyla e Kerem Alì. I due, però, verranno scoperti da Mujgan, la quale non esiterà ad avvisare immediatamente Fekeli. Quest'ultimo sarà profondamente deluso dal tentativo di fuga die non solo allerterà le forze dell'ordine, ma ripudierà addirittura il giovane per il suo. Akkaya e la sua amata, messi ...

E' il caso, tra i tanti titoli, di Cherry Season - La stagione del cuore, Mr Wrong - Lezioni d'amore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Love is in the air e l'attuale. Ma uno dei primi ...Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 7 giugno 2023 Martina Pedretti - 6 Giugno 2023anticipazioni mercoledì 7 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 6 Giugno 2023 Un posto al ...Tra i titoli più amati c'è anche, in onda da poco meno di un anno, e ora la rete ha deciso di puntare nuovamente su un prodotto turco : è in arrivo in palinsesto My Home, My Destiny . My ...

Terra amara: Episodio 280 Video Mediaset Infinity

Nelle puntate turche di Terra amara, Ali Rahmet Fekeli caccia di casa Yilmaz Akkaya dopo averlo rinnegato come figlio ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...