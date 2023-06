Terminati i lavori di efficientamento idrico a Serravalle e San Marzanotto

(Di martedì 6 giugno 2023) Sonodidelle reti di acquedotto e fognatura, eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici del ServizioIntegrato di Asp a, in via XX Settembre, e a San ...

Sonodi efficientamento delle reti di acquedotto e fognatura, eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici del Servizio Idrico Integrato di Asp a Serravalle, in via XX Settembre, e a San ...Lavorerò per consentire al nostro territorio, ora in una fase piuttosto statica, di essere valorizzato e di vedere completati progetti enono mai partiti. Anche se in minoranza nel ...Sì perché, sottolinea il capogruppo, 'questi andavano fatti entro sei mesi ed era stato chiaramente detto che ierano finiti il 6 dicembre. Questo vuol dire che dovevano essere...

Terminati i lavori di restauro e riqualificazione del campanile della ... La Gazzetta di Lucca

. , ...Sono terminati i lavori di efficientamento delle reti di acquedotto e fognatura, eseguiti nei mesi scorsi dai tecnici del Servizio Idrico Integrato di Asp ...