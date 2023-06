Terlizzi | al lavoro per falciare l’erba dal ciglio della provinciale | investito | morto 23enne L' automobilista si è fermata per prestare soccorso

(Di martedì 6 giugno 2023) Iloriginario di Corato era impegnato sulla strada231 pere ripulire il marginecarreggiata. In territorio dil’operaio è stato. La 45enne alla guida dell’automobile si èpere chiamarema il giovane lavoratore è. Per l’automobilsta si prospetta la denuncia per ipotesi di omicidio stradale. L'articolo, alperdal

Terlizzi, travolto da un'auto mentre taglia l'erba a bordo della provinciale: muore operaio 23enne. I sindacati: «È un'emergenza, servono interventi» La Gazzetta del Mezzogiorno

