Tennis | Roland Garros Sabalenka raggiunge Muchova in semifinale

(Di martedì 6 giugno 2023) La bielorussa, seconda testa di serie, si è imposta con un duplice 6-4 PARIGI (FRANCIA) - ArynaKarolinanelladel Ronald, torneo in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La bielorussa, seconda testa di serie, si è imposta sull'u

... il tennista argentino di La Plata ha strappato il pass per i quarti di finale delGarros. ... So che avrò bisogno del mio migliorcontro Zverev, ma sto giocando molto bene e arrivo con ...... che sulla possibilità dello spagnolo di vincere a Parigi anche l'anno prossima ha detto: 'Dopo tutto quello che Nadal ha fatto alGarros, mai dire mai! Uno come lui avrà sempre chance fin ...Cari appassionati e appassionate di, benvenuti alla diretta scritta di questo martedì 6 giugno dalGarros 2023. Con oggi si aprono i quarti di finale dei tabelloni di singolare maschile ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

La bielorussa, seconda testa di serie, si è imposta con un duplice 6-4 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka raggiunge Karolina Muchova nella semifinale del Ronald Garros, torneo in corso ...Die Belarussin Aryna Sabalenka hat das politisch brisante Tennis-Duell mit der Ukrainerin Jelina Switolina gewonnen und das Halbfinale bei den French ...