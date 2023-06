Tennis | Roland Garros | Muchova prima semifinalista

(Di martedì 6 giugno 2023) Parigi, 6 giu. - (Adnkronos) - Karolinaè ladel, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La ceca, numero 43 del mondo, supera la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 333 del ranking Wta ma ex numero 11, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 40 minuti.

Cari appassionati e appassionate di, benvenuti alla diretta scritta di questo martedì 6 giugno dal Garros 2023. Con oggi si aprono i quarti di finale dei tabelloni di singolare maschile

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Yannick Noah 40 anni fa trionfava al Roland Garros, ultimo giocatore francese a riuscirci: «A 12 anni in Francia non avevo una racchetta, ho giocato con la stessa pallina per un anno» ...