Tennis | Roland Garros Djokovic primo semifinalista | battuto Khachanov

(Di martedì 6 giugno 2023) Il campione serbo ha sconfitto in rimonta nei quarti il russo in quattro set PARIGI (FRANCIA) - Novakè ildel, secondo Slam della stagione in corso sui ...

Il campione serbo ha sconfitto in rimonta nei quarti il russo in quattro set PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic è il primo semifinalista delGarros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino (montepremi 49.600.000 euro). Il campione serbo, testa di serie numero 3, ha superato in rimonta nei ...Gelo tra le due tenniste al termine del loro match di quarti di ...Voglio solo giocare a". Ma questa sua volontà si è dimostrata più complicata del solito durante questoGarros, soprattutto da quando dopo il suo incontro di secondo turno Sabalenka ha ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Guarda il grande tennis con l’Open di Francia, famoso torneo conosciuto soprattutto come Roland Garros 2023. I prossimi match, a partire da oggi, saranno davvero intensi ed emozionanti… Leggi ...Novak Djokovic si qualifica alle semifinali del Roland Garros: battuto ai quarti Karen Khachanov per tre set a uno, 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4 i parziali di un match concluso in tre ore e quarantatrè ...