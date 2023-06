Tennis | Jannik Sinner e Lorenzo Musetti solo buoni giocatori? Troppe esaltazioni nelle vittorie e critiche quando va male

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023)si vince ci si esalta esi perde ci si deprime. Non c’è da stupirsi, è frutto anche della passione con cui tanti seguono quello che più sta a cuore. Tuttavia,ci sono delle valutazioni da fare, la questione cambia. Ci si riferisce a quello che si può trarre dopo le sconfitte die di, impegnati nell’edizione 2023 del Roland Garros. Alcuni, sulla base di questi risultati, hanno posto una domanda:SONO? La risposta è “No”. Indubbiamente, la sconfitta dell’altoatesino contro il tedesco Daniel Altmaier non era attesa e anche il modo in cui ha perso, non ...