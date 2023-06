Tempo ancora instatbile | ma il clima estivo è in arrivo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Una circolazione umida e instabile centrata sull’Europa centrale sfiora il nord Italia portando condizioni divariabile nei prossimi giorni, con temperature in linea con le medie del periodo. Da venerdì e nel corso del fine settimana tendenza a rinforzo dell’alta pressione sull’area mediterranea, con tendenza apiù stabile e. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Martedì 6 giugno 2023Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Tra pomeriggio e sera annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi con rovesci sparsi e intermittenti.Temperature: Minime stazionarie (14/17°C), massime in aumento (25/27°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord. Mercoledì 7 giugno ...