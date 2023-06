Telemarketing selvaggio | stangata senza precedenti | Prima volta in Italia

(Di martedì 6 giugno 2023) Uno strumento di lavoro portato spesso all'estremo. Utilizzatorispetto per chi riceve la telefonata. Delle sue esigenze, dei suoi tempi e dei suoi interessi. Nuova azione del Garante privacy contro il. Le società coinvolte nella vicenda sono state sanzionate per un totale di un milione e ottocento mila euro. Due di esse sono state colpite dal provvedimento di confisca che sottrae loro la base di dati utilizzata per effettuare le attività illecite. L'operazione si è ssimultaneamente presso le sedi delle società interessate (nel veronese e in Toscana) e costituisce laoccasione in cui il Garante dispone la confisca delle banche dati dei potenziali clienti. L'attività di indagine, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, si è avviata grazie ad una ...

Nuova azione del Garante per la Privacy contro il. Sono state confiscate per la prima volta banche dati di call center e sono state colpite con sanzioni le società coinvolte. La guardia di finanza ha condotto una vasta ...Nuova azione del Garante Privacy contro il. Confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito il "sottobosco" con sanzioni per le società coinvolte. È in corso da questa mattina, condotta dai Finanzieri ...Il Garante mette un freno alda far west Arriva una nuova azione del Garante privacy contro il. Per arginare il fenomeno delle televendite moleste 'alla Wanna Marchi' per la prima volta, sono state confiscate banche dati di call center. Ma non è tutto, parallelamente è ...

Telemarketing selvaggio, il Garante confisca le banche dati TGCOM

Uno strumento di lavoro portato spesso all'estremo. Utilizzato senza rispetto per chi riceve la telefonata. Delle sue esigenze, dei suoi tempi e ...Importante azione del Garante della Privacy per contrastare il telemarketing selvaggio: ecco cos'è successo oggi ...