Telemarketing selvaggio | il Garante della privacy confisca le banche dati dei call center

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023)contenenti decine di migliaia di nomi e numeri di telefono di potenziali clienti sono statete su ordine dela 4 società accusate di svolgere attività di “”. Si tratta del primo caso in cui i finanzieri operano un blitz simile per contrastare una pratica tanto invadente quanto spesso illegale e, sottolinea il, viene anche colpito per la prima volta il “sottobosco” con sanzioni per le aziende coinvolte. Alle quattro società – Mas s.r.l.s., Mas s.r.l., Sesta Impresa s.r.l. e Arnia società cooperativa – sono infatti state inflitte multe che vanno dai 200mila agli 800mila euro. “L’utilizzo dello strumentoè il segno di ...