Le testimonianze raccolte costituiscono per il Garante della Privacy 'la più evidente prova dell'indotto di illiceità' che 'ilabusivo è in grado di generare', rendendo 'sostanzialmente ...Nuova azione del Garante privacy contro il. Sono state confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito il 'sottobosco' con sanzioni per le societa' coinvolte. Lo rende noto un comunicato del Garante ...

Telemarketing selvaggio, il Garante confisca le banche dati TGCOM

Dovevano “usare toni alti” con i clienti di fronte alle loro rimostranze a firmare i contratti. E il prezzo che proponevano, fatto passare come “bloccato per trenta mesi”, in realtà “variava ogni mese ...Due società veronesi contattavano migliaia di utenti per proporre offerte di compagnie energetiche, anche col ‘passaggio inverso’ per ottenere più provvigioni. Due attività toscane inserivano contratt ...