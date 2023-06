Telemarketing selvaggio | Garante privacy confisca banche dati call center

(Di martedì 6 giugno 2023) Colpito il 'sottobosco' con sanzioni per le società coinvolte Nuova azione delcontro ilte per la prima voltadie colpito il ‘sottobosco’ con sanzioni per le società coinvolte. Da questa mattina vasta operazione finalizzata a notificare alcuni provvedimenti adottati dale, soprattutto, are lein uso ad alcune società che svolgevano attività illecite nel campo delillegale, condotta dai finanzieri del Nucleo speciale tutelae frodi tecnologiche di Roma, in collaborazione con i militari del Comando provinciale ...

missioni e miliardi investiti La relazione della Corte dei Conti sul Pnrr NON MENO DI DUE NOTTI La stretta sugli affitti brevi I DATI ...Le testimonianze raccolte costituiscono per il Garante della Privacy 'la più evidente prova dell'indotto di illiceità' che 'il telemarketing abusivo è in grado di generare', rendendo 'sostanzialmente ...

Per la prima volta in Italia sono state confiscate le banche dati utilizzate da alcune società impegnate in attività di telemarketing illegale. Sulla base dei provvedimenti adottati dal Garante della ...Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione totale di 1,8 milioni di euro a quattro società e confiscato le banche dati illecitamente acquisite.