Teatro del Silenzio | annunciato il primo ospite | è Emma

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 giugno 2023)– foto di Nicole Verzaro, crediti abiti GucciPISA – Èla primaconfermata per la diciottesima edizione deldeldal titolo “Mariposa”, che si terrà giovedì 27 e sabato 29 luglio sulle colline natie del Maestro Andrea Bocelli a Lajatico, in provincia di Pisa.eseguirà alcuni brani del suo repertorio, fra cui l’ultimo singolo “Mezzo Mondo”, uscito il 28 aprile per Capitol/Universal, scritta e composta da Francesco Tarducci,, Jacopo Ettorre, e Francesco Catitti, e prodotto da Katoo e Zef. Il brano si distingue per le sonorità di unafresca, che dopo aver girato per “mezzo mondo”, torna sulla scena musicale con una nuova maturità artistica, non a caso il singolo anticipa l’album in arrivo, a quattro anni di ...