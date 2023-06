Taylor Swift interrompe l’esibizione e inizia a tossire | “Ho ingoiato un insetto Era delizioso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Il 4 giugno si sono concluse le tre serate delEras Tour a Chicago. In una della serate c’è stato un piccolo inconveniente per la superstar. Silenzio tra gli spettatori e occhi puntati suche si è girata verso il pubblico e ha detto: “Houn. Mi dispiace tanto”. Immediata la reazione del pubblico che è scoppiato in una fragorosa risata. Quindi la popstar: “Era“. Il live è andato avanti come da scaletta ma una serie di battute: “Questo succederà di nuovo… Ci sono così tanti insetti. Ce ne sono mille”. Sebbene il video sia diventato virale, al centro della scena ci sono state le incredibili performance sceniche e canore dell’artista statunitense. ????after she swallowed ...