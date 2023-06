Taylor Swift è già tornata single | finita la storia con il cantante Matty Healy

non faceva sul serio con Matty Healy In realtà, secondo quanto racconta in una sua esclusiva, la storia con Healy non è mai stata seria. 'Tutti quelli che la conoscono davvero hanno ...We are never ever getting back together. È (già) finita la storia d'amore trae Matty Healy , il frontman dei The 1975 . Il primo a dare la notizia del breakup è stato il sempre beinformato TMZ . Secondo un amico vicino alla situazione,è di nuovo ...Cara Delevingne,o Gigi Hadid sono solo alcune delle star internazionali che hanno sfoggiato questa tonalità nel tempo. Ma qual è il segreto per ottenere questo colore così amato e ...

Taylor Swift e Matty Healy si sono (già) lasciati: ecco perché

Non è durata nemmeno due mesi la storia d'amore di Taylor Swift con Matty Healy: ecco perché è finita e cosa c'entra l'ex Joe Alwyn ...Durante una tappa del tour “The Eras” nella città di Chicago, Taylor Swift ha voluto pubblicamente celebrare il Pride Month, con un discorso a sostegno della comunità LGBTQIA+ presto diventato virale.