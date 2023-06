Taylor Swift è di nuovo single | lascia Matty Healy che bacia un altro e piange cantando sul palco

(Di martedì 6 giugno 2023) I maligni hanno già sentenziato: avremo doppia dose di canzoni strappacuore bellissime. O forse no, visto che il lui in questione non ha passato nemmeno l’estate. È durata meno di due mesi la storia d’amore dicon il cantante della band inglese The 1975, il 34enne. «si sonoti. Sono entrambi estremamente impegnati e si sono resi conto di non essere davvero compatibili l’uno con l’altra», spiega una fonte al sito americano Etonline. «Gli amici divogliono il meglio per lei e non sono scioccati dal fatto che la loro relazione sia finita, visto che lei è uscita da poco da una storia lunga e molto seria». Il riferimento è all’improvvisa fine del fidanzamento con l’attore Joe Alwyn. Lui sì che riceverà il ...

We are never ever getting back together. È (già) finita la storia d'amore tra Taylor Swift e Matty Healy, il frontman dei The 1975. Il primo a dare la notizia del breakup è stato il sempre beinformato TMZ. Secondo un amico vicino alla situazione, Taylor Swift è di nuovo single.

