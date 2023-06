(Di martedì 6 giugno 2023) La nota “tiktoker con il velo” – appena diventata mamma – si racconta in una veste inedita, quella di un'imprenditrice di se stessa, che guadagna e non deve rendere conto a nessuno. L’ennesimo cliché che ha deciso si sfatare sulle donne musulmane.

, ventiquattrenne tiktoker, nata ad Arezzo da genitori di origine egiziana ma romana a tutti gli effetti, ironizza sugli stereotipi legati alla sua religione: l'Islam. Autrice " ha scritto ...La conduttrice tv Veronica Ruggeri incontra Big Boy, Nina Rima, Edoardo Pinto, Jessica Giorgia Senesi,e Manuel ...... l'influencer e modella bionica Nina Rima , Edoardo Pinto con il suo racconto coinvolgente e profondo di transizione, l'attivista trans bolognese Jessica Giorgia Senesi ,tiktoker che ...

Tasnim Ali: «Sono musulmana, moglie e content creator. Ne parlo sui social per combattere i pregiudizi» Vanity Fair Italia

Iniziativa nazionale del gruppo McArthurGlen contro le discriminazioni. Videoracconti e testimonianze di giovani andati oltre le loro fragilità ...“I am”, “Io sono”. Questo l’incipit dei cinque cortometraggi del progetto "All of me", una serie di video-racconti nei quali sei ambasciatori ...