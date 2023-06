Tariffe comunali a Bergamo e in provincia | in dieci anni aumento del 70%

(Di martedì 6 giugno 2023). Quasi il 70%. A tanto ammonta l’delle, indi, maturato negli ultimi 10. L’indagine che il Dipartimento Welfare della Cisl diha tradizionalmente condotto sui dati dei bilanci dei comuni orobici ha svelato dati che segnalano l’considerevole della tassazione locale, alle prese con la cronica diminuzione dei trasferimenti statali e la necessità di “far quadrare” i conti. Nello stesso arco temporale, il numero dei contribuenti è cresciuto solo del 4, 40% e le tasse regionali quasi del 19 (18.92). In dati assoluti, nel corso del 2021 (ultimo anno disponibile per l’analisi dei bilanci) ingli 808.550 contribuenti ...

...l'aumento delle tassein Bergamasca negli ultimi dieci anni. L'indagine del Dipartimento Welfare della Cisl ha infatti svelato dati che segnalano l'incremento considerevole delle...... di accedere gratuitamente alle strutture. La stipula della convenzione in argomento si è ... pubblici o privati, gratuitamente o aagevolate, rientra all'interno del progetto europeo " ...... di accedere gratuitamente alle strutture. La stipula della convenzione in argomento si è ... pubblici o privati, gratuitamente o aagevolate, rientra all'interno del progetto europeo " ...

Consiglio comunale. Approvate le tariffe Tari 2023 Comune di Milano

Acquapendente: A lessandro Brenci in qualità di rappresentante di minoranza al Comune di Acquapendente, interviene in merito all’avvenuta approvazione delle tariffe Tari nell’ultima seduta: “C’è tropp ...Cerignola – Si allarga la platea dei beneficiari della riduzione della TARI, si conferma il decremento della tassa in controtendenza rispetto ai Comuni pugliesi e si abbatte il muro di quella che da p ...