Tangenziale nord | la chiusura dello svincolo Bollate-Novate e la deviazione per Baranzate

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 6 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin vista lungo laa partire dalle 21 di martedì 6 giugno: è quella che riguarda lodi, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Rho. Lavori inQuesta la modifica alla viabilità che entrerà temporaneamente in vigore lungo la... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...