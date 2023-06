Svitolina-Sabalenka | Roland Garros | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Questa mattina alle 12.30, sul campo Philippe Chatrier, Elinaaffronta Arynanella sfida valida per i quarti di finale del. Sulla carta un match senza storia, ma in realtà questi tornei ci hanno insegnato che tutto può prendere una piega inaspettata. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove seguire inil match, lesulla sfida (Photo credit: Internazionali BNL d’ItaliaGuardando il ranking non ci sarebbe storia: la numero 192 contro la numero 2 del mondo. A partire nettamente come favorita dunque è Aryna, ma in realtà le grandi qualità della Elina ...