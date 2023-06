Svaligiata la casa dello juventino Kajo Jorge | sparita anche la Range Rover in garage

Leggi su open.online

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladi, attaccante della Juventus, a Torino è stata. Il furto, secondo quanto confermato da fonti investigative, è avvenuto nella villa del giocatore, nella zona della pre collina del capoluogo piemontese. I ladri avrebbero approfittato dell’assenza di– che in questi giorni si trova in Brasile – per portare via gioielli, orologi di lusso, iPod e altri apparecchi elettronici, oltre allaparcheggiata in. A chiamare la polizia è stato il giardiniere, che ha allertato le forze dell’ordine proprio dopo essersi accorto dell’assenza sospetta del fuoristrada. L’attaccante brasiliano non è il primo giocatore della Juventus a essere finito nel mirino dei ladri. Lo scorso ottobre, era toccato ad Ángel Di María. ...