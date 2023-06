Surreale Schlein da Berlinguer | Le elezioni? Non abbiamo peso da soli

(Di martedì 6 giugno 2023) Una magra consolazione per Elly, quella espressa nel corso di Cartabianca, su Rai3. "perso le amministrative, soprattutto i ballottaggi ma nonperso da. Il Pd è impegnato a costruire un'alternativa credibile senza presunzione di autosufficienza...", afferma la segretaria del Pd. Lavorare sul'alternativa? "Continueremo a farlo. Le forze alternative alla destra hanno la responsabilità di lavorare insieme", ha detto. Insomma, si riapre il cantiere con il Movimento 5 stelle, che negli ultimi sondaggi ha ripreso a rosicchiare quote di consenso ai dem. Tra le varie forze dell'opposizione "ci sono molti punti in comune, ci vuole tempo, se aspettiamo di starci tutti simpatici a vicenda è difficile.Ma noi continuiamo nello sforzo di essere unitari. Io sono a ...

Dopo ogni burrasca, comincia al Nazareno la solita recriminazione contro il segretario di turno: è tutta tua la colpa. Questa individualizzazione delle pecche e dei meriti nasconde uno dei problemi st ...