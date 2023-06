Superlega | Juventus | ' avviato periodo discussione con Real e Barca su eventuale uscita'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna,Football Club SpA (“” o la “Società”) informa di aver trasmesso una comunicazione ai due restanti club che, come, non hanno esercitato il loro ritiro dal Progetto(Football Club Barcelona eMadrid Club de Futbol) al fine di avviare unditra i tre club in merito all'delladal Progetto". Lo rende noto lain un comunicato dopo le indiscrezioni dalla Spagna sull'del club bianconero dal progetto. "La Società procederà ad ogni comunicazione ...

