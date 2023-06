Sull’alluvione in Romagna i conti non tornano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 giugno 2023) “Non so quante altre volte è accaduto che in 48/72 ore si siano trovati 2 miliardi e 200 milioni di euro per affrontare l’emergenza”. Diceva così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 25 maggio a Bologna al fianco della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-. I numeri smentiscono le promesse. Pagella politica ha passato in rassegna le misure varate per fare fronte all’emergenza alluvione in Emilia-Tre giorni dopo in una corposa intervista a Il Messaggero ribadiva le cifre: “Abbiamo mobilitato oltre due miliardi di euro per intervenire nell’immediato”. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dice che non è così. Pagella Politica ha verificato gli 11 articoli sui 23 che compongono il decreto sommando gli oneri per le casse dello Stato, per ...