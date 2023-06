Sul Pnrr l' Italia si fa male da sola Ecco perché Meloni è in affanno nelle trattative con Bruxelles

(Di martedì 6 giugno 2023) Va detto che la sincerità non manca.mettere nero su bianco, propriosettimane disgraziate delle esondazioni in Romagna, che i due progetti più tribolati delriguardano “la gestio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È scontro aperto fra i magistrati contabili e il governo. L'Associazione dei magistrati della Corte dei conti ha ribadito ieri la netta contrarietà alle due norme che sottraggono al controllo concomitante della Corte dei conti i progetti del Piano ..., il governo mette la fiduciadecreto Pubblica amministrazione E' stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ad annunciare la blindatura del provvedimento. Fra le... ...In Italia abbiamo dimenticato il terrorismo Il pezzo di Diego Gabuttiterrorismo in Italia, pubblicato sabato scorso da ItaliaOggi era superlativo. Effettivamente la... Fmi,decisivo per l'...

L'esecutivo pubblica una nota per chiarire in 8 punti la propria posizione rispetto all’attuazione del Piano e al ruolo della Corte dei Conti ...Incapaci di rispettare i tempi e le regole, voteranno oggi in Parlamento per fare fuori il controllore. Il decreto “Pubblica amministrazione” passerà alla Camera ponendo la fiducia e finalmente la pre ...