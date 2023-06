... gli uomini di Mignani, terzi al termine della regular season, hanno a disposizione due risultati sunei 180 minuti complessivi, visto che i sardi hanno chiuso la stagione 'solamente' in quinta ...... gli uomini di Mignani, terzi al termine della regular season, hanno a disposizione due risultati sunei 180 minuti complessivi, visto che i sardi hanno chiuso la stagione 'solamente' in quinta ...Sarà spareggio col Verona, e proprio il maggiore (22 anni) deifratelli - via Instagram - ha ...sconfitto Dybala al 90' porta la Roma in Europa League. Spezia ko e allo spareggio - ...

Südtirol, le tre alternative a Bisoli ItaSportPress