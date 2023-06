Stefano Corti | la conversazione col piccolo Noa diverte i fan | «Quando parli male di mamma…»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 6 giugno 2023) Scherzo alla mamma. Non si ferma, che colNoa prende in giro Bianca Atzei. La Iena di Italia 1 è sul letto col neonato che pronuncia versi e sillabe spezzate e, ironicamente, lui risponde allo stesso modo, simulando una. «di mamma ma non vuoi farti capire», scrive in alto, scatenando la risata dei fan. L’ironia Non è la prima volta chescherza col figlio sui socia, anzi. Il pubblico del web è abituato a vederlo in queste vesti da sempre, anche prima che nascesse Noa. E ora che la cantante sarda è finalmente mamma e più felice che mai, il quadretto è completo. Ma che non si dica chesi sia placato con gli scherzi, come ...