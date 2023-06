Stefano Biffi | Ceo di un’azienda informatica e influencer digitale su TikTok

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Grande appassionato di auto, moto, musica e tecnologia. Ma soprattutto fondatore nonché attuale Ceo dell’aziendaHk Style di Presezzo. Per la rubrica ‘Coffee Digital’ abbiamo intervistato. “Tutto è nato nel luglio del 2007 a Presezzo, quando ho deciso di trasformare in una vera attività lavorativa la mia passione – racconta -. Nel 2009, grazie all’incredibile evoluzione dell’azienda, è entrato nel progetto Davide, tecnico sistemistico, ora responsabile della parte tecnica e Information Technology (It) dell’azienda. Nel 2013, vista la continua crescita aziendale e la volontà di offrire servizi sempre migliori, abbiamo deciso di rinnovare la sede realizzando e dotando la struttura aziendale con le tecnologie It più innovative e prestanti, con tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche in grado di ...