Spider-Man | come correggere il problema dell’audio

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 giugno 2023) Lo sceneggiatore e produttore di-Man: Across the-Verse ha spiegatoilche in molti hanno notato nel film-Man: Across the-Verse è stato un enorme successo di pubblico e di critica, con un esordio che ha battuto addirittura quello di Super Mario, oggi campione d’incassi. Eppure molti spettatori, nel guardare il film al cinema, hanno riscontrato un piccolonell’audio, così “sporco” che in alcuni momenti impedisce di distinguere le parole dei personaggi. Fortunatamente, il team creativo è consapevole dele ha inviato delle direttive ai proiezionisti di tutto il mondo per garantire un migliore mix sonoro. Scrive così su Twitter lo ...