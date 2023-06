Spezia-Verona si gioca a Reggio Emilia

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Lo spa, per evitare la retrocessione in B, si. La Lega di Serie A ha deciso di tornare sui suoi passi e assegnare al Mapei Stadium dilo spatra, che sancirà la terza squadra retrocessa in Serie B. L’iniziale scelta di Udine come sede aveva scatenato polemiche e, vista la distanza ridotta da, la reazione stizzita dello. Sidomenica 11 giugno alle ore 20.45. L'articolo proviene da Italia Sera.

si giocherà domenica alle 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente Dacia Arena di Udine, come la Lega aveva fatto sapere ieri sera anche alle due società, dopo una giornata di ...ROMA - Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra(la classifica avulsa determina17° e18°) in programma domenica 11 giugno alle 20.45. La scelta è stata sin dalla giornata di lunedì la prima fatta dal Consiglio di Lega.Lo spareggio salvezza tra, che decreterà l'ultima retrocessione in Serie B, si giocherà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia domenica 11 giugno alle 20.45. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Serie A. Come ...

Calcio: lo spareggio Spezia-Verona si giocherà a Udine Agenzia ANSA

La decisione ora è ufficiale: lo spareggio per la salvezza tra Spezia e Verona si giocherà domenica 11 giugno, ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo stadio del Sassuolo era la prima scelta d ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...