Spalletti vince lo Scudetto | il figlio da brividi | “Non potevi che farlo a Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Lucianoha vinto il suo primo, con il suo. Dal primo giorno in cui è arrivato in azzurro, il tecnico è entrato in simbiosi con la squadra e il popolo napoletano, quasi come se fosse nato all’ombra del Vesuvio. Dopo due stagioni è riuscito a riportare lonella città partenopea e a far tornarente una squadra che negli ultimi anni aveva solo sfiorato il sogno. La vittoria delè anche la vittoria dell’uomo Lucianoche negli anni si è visto addossare l’etichetta di “eterno secondo” e di “perdente”, perché mai vittorioso in Serie A prima d’ora. Federicodell’allenatore toscano, sui social ha voluto omaggiare il grande lavoro del padre, ...