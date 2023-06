Spalletti e lo scherzo dei tifosi | nel pacco il ‘volante’ dell’auto rubata nel 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) L’avventura di Lucianoal Napoli è ormai giunta al termine, ma non sono ancora finiti saluti e ringraziamenti da parte della città nei confronti del tecnico che ha riportato lo scudetto dopo 33 anni. L’ultimo incontro organizzato a Castel Volturno trae iazzurri ha regalato un simpatico siparietto. Come immortalato in un video pubblicato sui social, gli ultras hanno consegnato all’ormai ex allenatore un, nel quale era presente il facsimile di un volante d’automobile. L’oggetto fa riferimento alla Panda che funell’ottobre del. SportFace.