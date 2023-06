(Di martedì 6 giugno 2023) IMarco e Gabrieleti all'ergastolo in primo grado per il pestaggio mortale del ventenne Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro (Roma) nel settembre del 2020, avevano "...

Spaccio di cocaina, Cassazione condanna i fratelli Bianchi - Cronaca Agenzia ANSA

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all'ergastolo in primo grado per il pestaggio mortale del ventenne Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro (Roma) nel settembre del 2020, avevano "u ...È stato arrestato dalla polizia tedesca, a Monaco di Baviera, su ordine della procura generale di Perugia per traffico di stupefacenti un tunisino di 52 anni ritenuto dedito allo spaccio di cocaina, e ...