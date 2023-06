“Soprusi e vessazioni su stranieri | senzatetto e soggetti deboli” | le accuse ai poliziotti arrestati per tortura a Verona “Tradita la loro funzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Calci, pugni e umiliazioni controe in generale persone in stato di debolezza. I capi d’imputazione provvisoria, citati nell’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari per un ispettore e quattro agenti di polizia del Nucleo Volanti diaccusati di torture, raccontano le violenze nei confronti di chi veniva portato in Questura per l’identificazione dopo il fermo. “Stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi cosa ti faccio“, un esempio delle frasi con cui isi rivolgevano a chi era sottoposto allacustodia. In alcuni casi, poi, oltre alle botte e agli insulti razzisti e xenofobi, infierivano utilizzando lo spray al peperoncino. “Ti spruzzo nel c..o”, li minacciava l’ispettore arrestato davanti ai colleghi. “I, le ...