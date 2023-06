Sono rosse o viola? La risposta vi sorprenderà | potreste avere l’agnosia

Leggi su chenews

(Di martedì 6 giugno 2023) Di che colorequeste ciliegie,? Lalascerà di stucco e potrebbe rivelare che si è affetti dal: ecco di cosa si tratta. Alcune risposte che posessere scontate per alcune persone, non loper gli altri. È il caso proprio di quegli individui che non riescono ben a capire quale sia il colore di un oggetto o, come in questo caso specifico, di un frutto. Potrebbe essere il primo allarme di una patologia che affligge più soggetti di quanto si pensi. Chenews.itQuando si parla di ciliegie, la maggior parte delle persone pensa al colore rosso per immaginarlo. Il nostro immaginario, infatti, immagina quel frutto con quel determinato colore, ma questa non è una condizione che appartiene a chiunque. Alcuni individui, ...