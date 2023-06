...provino per un film con Jennifer Aniston'Holland La star di 'Spider - Man'Holland ha raccontato in diverse occasioni delle sue lotte con il sonno. Incubi, paralisi del sonno e,......provino per un film con Jennifer Aniston'Holland La star di 'Spider - Man'Holland ha raccontato in diverse occasioni delle sue lotte con il sonno. Incubi, paralisi del sonno e,...

Sonnambulismo, da Tom Holland a Jennifer Aniston: anche i vip ne soffrono leggo.it

Anche i vip soffrono di sonnambulismo. A confermarlo sarebbero proprio alcuni di loro tra le tante interviste fatte nel corso degli anni. Il disturbo del sonno più noto e temuto dalle ...