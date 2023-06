(Di martedì 6 giugno 2023) «Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti».raccontano in esclusiva la fine del loro matrimonio che è l’inizio di una nuova vita a due. «Perché l’amore è complesso, si trasforma»

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: «Separati, eppure più uniti che mai» Vanity Fair Italia

«Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti». Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis raccontano ...Davide è il quarto figlio di Paolo Bonolis, il secondo avuto dal conduttore con Sonia Bruganelli. Il ragazzo compirà in questi giorni 19 anni.