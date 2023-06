Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis | ecco perché ci dissero sito di fregnacce smentendo la crisi

Leggi su biccy

(Di martedì 6 giugno 2023)con un’intervista congiunta a Vanity Fair oggi hanno confermato che si sono lasciati. La notizia della loro separazione, tuttavia, era stata anticipata da Dagospia lo scorso aprile e ripresa da tutte le testate giornalistiche, Biccy compreso. I due realizzarono così un video in cui se la presero con me (sigh!) e Dagospia etichettandomi nel dettaglio come undi. “Io esiamo in difficoltàmi ha fatto vedere che è uscita questa cosa su Biccy.it e su Dagospia che ci siamo separati. Siamo molto in difficoltàadesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimodi informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le ...