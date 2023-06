Sognando Parigi | anticipazioni film su Rai 1 | trama e cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Su Rai 1, arriva “”. Il, di direzione francese, verrà mandato in onda nel prime time, all’interno del ciclo cinematografico “Destinazione Amore”. Il ciclo è stato pensato dalla RAI per la stagione estiva, al fine di portare sul televisore i titoli dei lungometraggi romantici più interessanti del mercato cinematografico contemporaneo. Ad aprire le danze, sarà proprio ildi Clare Niederpruem. “” in prime time su Rai 1 Ilparla della storia di Victoria, una wedding planner (organizzatrice di matrimoni) che si prende una pausa dal lavoro per organizzare un matrimonio speciale: quello della sua migliore amica. L’evento nunziale, per l’occasione, sarà organizzato all’interno della “città dell’amore”: la Capitale della Francia, ...