Smart working | Zangrillo | «Via l?eccezione per i genitori | non siamo più in pandemia»

(Di martedì 6 giugno 2023) Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo, il 30 giugno scade la proroga delloper i dipendenti privati con figli under 14 e per i fragili. Che succederà dopo la...

Nella data indicata, infatti, per queste categorie scade il diritto di usufruire delloal 100% , misura resa necessaria durante la pandemia per abbattere il rischio di contagio e poi ...... Meloni: io come Draghi Il Fatto: Fregati gli alluvionati: i 2,2 miliardi sono 1,6 Libero: Mossa della disperazione La Verità: I Metropol su cui i pm non indagano Il Mattino:solo per i ...Per evitare il racconto del lavoro agile come una sorta di semi - vacanza, serve però una vera e propria rivoluzione culturale, oltre che organizzativa, in grado di rendere lo...

Smart working solo per i fragili, pronta la proroga fino a dicembre. Il nodo dei costi per coprire gli insegna ilmessaggero.it

Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il 30 giugno scade la proroga dello smart working per i dipendenti privati con figli under 14 e per i fragili. Che succederà dopo ...Ancora una proroga. L’ennesima per lo smart working “in deroga” per i lavoratori fragili. Il dossier è da giorni sul tavolo del governo. Il titolare è il ministro ...