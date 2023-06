Smart working solo per i fragili | pronta la proroga fino a dicembre Il nodo dei costi per coprire gli insegnanti

(Di martedì 6 giugno 2023) Ancora una. L?ennesima per lo?in deroga? per i lavoratori. Il dossier è da giorni sul tavolo del governo. Il titolare è il ministro del...

La preoccupazione è causata dalle strategie di grandi aziende che tendono a favorire loe l'utilizzo a rotazione degli spazi in ufficio. Questa preoccupazione discende dalla situazione ...Parte dei lavoratori dipendenti ha invece avuto modo di scoprire i benefici dellograzie alla pandemia. La necessità di svuotare gli uffici ha spinto numerose aziende a conferire quest'...Ha spiegato qual è oggi il compito di qualsiasi forma di comunicazione, che sia televisiva, internettiana, cartacea, ma vale anche nelle assemblee di condominio, nelle call in, ...

Smart working, ipotesi proroga per i genitori di under 14 e fragili fino al 31 dicembre: come può cambiare ilmessaggero.it

Il M5S propone una proroga per lo smart working: ecco chi ne avrebbe diritto e cosa potrebbe cambiare a giugno ...Prorogare lo smart working per chi ha figli con meno di 14 anni e per i lavoratori fragili. Così da estendere la possibilità di lavorare da casa per queste due categorie ...