Skoda - Enyaq Coupé Respectline | un esemplare unico per sostenere l' inclusione

(Di martedì 6 giugno 2023) Laha realizzato unche sarà esposto in alcuni eventi estivi per supportare la Diversity Strategy 2030: si tratta della, sviluppata per celebrare la diversità e l'. Colorata fuori e dentro. La Suv elettrica debutterà il 21 giugno al concerto Open Air dell'Orchestra Filarmonica Ceca e sarà in seguito esposta al Pride Business Forum, al Prague Pride Festival e ad altri eventi internazionali. Laè stata personalizzata all'esterno e all'interno con la collaborazione di tutti i reparti della: sono state scelte le tonalità dell'arcobaleno partendo da una base bianca, inoltre è presente la calandra Crystal Face con 131 Led multicolore. Il team di Design ha creato anche il ...

Uscita Come dicevamo, laCoupé Respectline debutterà al concerto Open Air della Filarmonica Ceca il prossimo 21 giugno a Praga. Ad agosto accompagnerà il Prague Pride Festival (dal 7 al ...Coupé Respectline è stata creata da un team di collaboratori della Casa, facenti parte di vari reparti. L'auto celebra il Pride e l'unicità delle persone, e farà la sua prima apparizione ...Coupé Respectline, gli interni L'AUTOCoupé Respectline è stata realizzata da un team di collaboratori diappartenenti a diversi reparti della casa , coordinati dal team di ...

Skoda Enyaq Coupé Respectline, esemplare unico per il Pride ... Motorbox

La Casa ha realizzato un esemplare unico che sarà esposto in alcuni eventi estivi per supportare la Diversity Strategy 2030 ...S koda presenta la Enyaq Coupé Respectline, il veicolo mette in mostra un design per evidenziare l'importanza di proteggere i diritti umani e promuovere il rispetto per tutte le persone e l'ambiente .