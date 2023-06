Siviglia | Mendilibar rinnova di un anno

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilsi tiene stretto Josè Luis. Dopo aver vinto la finale di Europa League ai rigori contro la Roma, il tecnico si è meritato il rinnovo. Il, infatti, ha ufficializzato il prolungamento di unper il tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Sampaoli e che, in pochi più di due mesi, ha rilanciato una squadra che rischiava la retrocessione in campionato. Se l’Europa League vinta a Budapest rappresenta la settima per ilnella sua storia, perè invece il primo trofeo in una carriera condotta prevalentemente nei bassifondi della classifica. Il suo miglior risultato, prima del successo contro i giallorossi, era infatti un settimo posto sulla panchina dell’Osasuna nella stagione 2011-12. SportFace.

