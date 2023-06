Sinistra e attivisti Lgbt zittiscono Pillon Se lo avesse fatto la destra

(Di martedì 6 giugno 2023) Impedita la partecipazione dell'ex-senatore Simoneal "Festival della Parola" di Chiavari, per poi insultarlo e contestarlo durante il suo intervento. Gli organizzatori del festival: "Li abbiamo invitati sul palco per un dibattito, ma ci hanno dato dei fascisti"

... un mestiere screditato da governi che agitavano lo spauracchio degli "avvocati". Dal ... Daa destra, i governi europei si sforzano di restringere i diritti delle persone non europee ......diritto all'informazione per verificare se i giudici che giudicano i loro casi siano... Intanto in Italia laattacca con Andrea Orlando (Pd), secondo cui il premier dovrebbe prendere ...Un numero crescente diper la pace, sia di destra che di, chiede la fine degli aiuti militari all'Ucraina. Come strategia per porre fine alla guerra, queste voci chiedono anche un ...

La condanna di un’attivista di estrema sinistra che ha provocato scontri a Lipsia Il Post

Se questa parte politica vorrà ritornare a conquistare la scena, dovrà posare per un attimo il Martini e recuperare coloro che incarnano i veri valori ...L’attivista lgbtq è su tutte le furie per la decisione della regione Lazio di ritirare il patrocinio al Pride di Roma: “C’è un vento di destra pericoloso che ...