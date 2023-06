diCub, Sgb, Usi - Cit e Adl Varese lanciano un appello ai movimenti di lotta e all'associazionismo con la manifestazione nazionale che si terrà a Bologna, sabato 17 giugno a partire ...... opereranno in equipe nei Centri di Assistenza Medica per le Urgenze suterritoriale, che la ... 'Una intesa importantissima quella raggiunta con idei medici di Medicina generale, perché ...... opereranno in equipe nei Centri di Assistenza Medica per le Urgenze suterritoriale, che la ... "Una intesa importantissima quella raggiunta con idei medici di Medicina generale, perché ...

Sindacati di base manifestano per giustizia sociale e climatica ... Agenzia ANSA

I sindacati di base Cub, Sgb, Usi-Cit e Adl Varese lanciano un appello ai movimenti di lotta e all'associazionismo con la manifestazione nazionale che si terrà a Bologna, sabato 17 giugno a partire da ...Passo in avanti fondamentale per la riforma dell’emergenza urgenza voluta dalla Regione Emilia-Romagna, tra le prime in Italia a ripensare il sistema per renderlo più efficace, sostenibile e ...