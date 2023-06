Simeone incontenibile | “Ce l’ammo fatta” | poi il messaggio stupendo ai tifosi

(Di martedì 6 giugno 2023) Gioiaper Giovannisui social: l’attaccate del Napoli ha pubblicato un post su Instagram con diverse foto che lo ritraggono con la coppa dello Scudetto. Immancabile ilai, con cui è nato un grandissimo feeling alla luce del suo apporto in questa stagione straordinaria. Diverse sue reti, infatti, ha portato a casa punti pesantissimi che risultato tra i più decisivi per la cavalcata che poi ha portato fino allo Scudetto. ll post Di seguito, le parole scritte dall’attaccante argentino sui social Siamo noi, siamo noi… Ce! Questa stagione è indimenticabile. Ho realizzato vari sogni in un solo anno, e abbiamo conseguito il massimo obiettivo che questo popolo desiderava da tanto tempo: Campioni d’Italia! Nulla sarebbe stato possibile senza ...

In città l'entusiasmo èin città e le parole del presidente Aurelio De Laurentiis ... Idasiak, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Politano,,...La gioiadi Osimhen subito dopo aver realizzato il gol vittoria, da posizione quasi ... poi si ripete contro la Roma, piegata in extremis grazie a una giocata del Cholito. E il ...Non vorrei arrivare al doppio centravanti, conper un finale arrembante", twitta ad inizio ... Tanti i commenti irriferibili, altri più caustici come quello diChamp19ns, che parla ...

Entusiasmo incontenibile nella città ai piedi del Vesuvio davanti al maxischermo allestito per vedere l'ultima di campionato e la festa scudetto ...