Simboli nazisti sulle divise di alcuni soldati ucraini? Le foto svelate dal New York Times che imbarazzano Kiev

(Di martedì 6 giugno 2023) Tregrafie mettono in imbarazzo le forze armate ucraine, e I loro alleati. Sono tre scatti, pubblicati e poi rapidamente cancellati da account Twitter ufficiali dio della NATO, che mostranoindossare sulla divisa una toppa con un simbolo reso celebre dall’iconografia nazista. Un’associazione d’immagine e politica quanto mai imbarazzante per le autorità ucraine, e che rischia di complicare i suoi sforzi di sfatare il «mito» costruito da Vladimir Putin della necessaria «denazificazione» del Paese, motivazione surreale addotta per giustificare l’invasione del Paese a febbraio 2022. A pubblicare le immagini e ricostruire il cortocircuito comunicativo è il New. A prima vista legrafie paiono innocue. Ma uno ...

... ma che corrisponde a quello che veniva portato dalle guardie dei campi di concentramento. ... e non esitano a portareancorati nella tradizione nazionalsocialista. Ciononostante, alcuni ...Nel proseguo dell'articolo il NYT sottolinea correttamente come quelli che per anni hanno massacrato la popolazione del Donbass dopo il golpe di Maidan utilizzanochiari. Quello, cioè,...Abbiamo letto e sentito in questi due giorni cose farneticanti anche circa un nostro assalto allaCgil a Roma, evento al quale non eravamo presenti, o di sfilate con'' ai cortei del 7 ...

Ambiguità, ambivalenza, confusione e silenzi sui simboli nazisti al fronte ucraino. Il New York Times sa che la questione è “delicata”, soprattutto perché “Putin ha falsamente dichiarato che l’Ucraina ...Ambiguità, ambivalenza, confusione e silenzi sui simboli nazisti al fronte ucraino. Il New York Times sa che la questione è “delicata”, soprattutto perché “Putin ha falsamente dichiarato che l’Ucraina ...