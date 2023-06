“Sicurezza Mediterraneo 2023” | tutto pronto per il grande evento a Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 giugno 2023) Èper l’”, in programma giovedì 8 giugno, a partire dalle ore 16,30, presso il Salone d’Onore del Comando Unità Mobili e Specializzate CC “Palidoro” di, in viale Tor di Quinto 119. C’èattesa per questo secondo appuntamento strategico e culturale della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo, presieduta dal Gen. CC (r) Giuseppe Fausto Milillo. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di KSM, ha come main sponsor EY - Ernst&Young e la Banca del Fucino e come media partner ufficiale S News. Partner dell'iniziativa sono Il Comitato Atlantico Italiano e Federmanager.Gli interventi in programma sono numerosi e tutti di alto spessore, includendo i temi più attuali e significativi ...