Si finge uomo e inganna ragazza miope per avere una relazione con lei | “Non voleva che lo toccassi intimamente e mi faceva togliere gli occhiali”

(Di martedì 6 giugno 2023) L’ha adescata su Snapchat spacciandosi per tale “George Parry” e, approfittando della sua miopia, per mesi le ha fatto credere di essere un, dicendole che non poteva mostrarsi in viso perchéparte di una banda di criminali albanesi e sarebbe stato un problema se qualcuno l’avesse riconosciuta. Finché a qualcuno, o meglio alla mamma della vittima, non è venuto qualche dubbio. E così, una volta smascherata, Georgia Bilham, 21 anni, è stata arrestata e accusata di 17 reati, tra cui violenza sessuale e aggressione mediante penetrazione per aver fatto credere alla vittima, unadi 19 anni, di star vivendo unaeterosessuale. Come riporta il Daily Mail, tutto è iniziato con una chat su Snapchat, con cui la 21enne ha approcciato la coetanea spacciandosi per un ragazzo: il feeling tra loro le ha ...